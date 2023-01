Disabile escluso dalla graduatoria per la casa

Disabile al cento per cento, tanto da godere della legge 104, ma non riesce ad avere accesso alla graduatoria per la casa popolare. E’ quanto capita ad un ascolano di 56 anni per il quale si sta battendo l’avvocato Camillo D’Angelo che un primo importante risultato l’ha ottenuto davanti al Tar delle Marche, ma che deve ora attendere il pronunciamento della Corte Costituzionale. La richiesta per ottenere un alloggio di edilizia popolare l’ascolano l’ha presentata al Comune di Ascoli che nel 2020 ha fatto un bando basato su un regolamento che riprende quello della Regione Marche.

Tra i requisiti c’è quello che il richiedente, al momento del bando, deve aver risieduto almeno cinque anni nel territorio regionale. Un requisito che il disabile non aveva; in precedenza ha abitato in due comuni della vallata, ma poi è insorta la malattia per cui ha perso lavoro, reddito e nel 2015 ha dovuto lasciare l’abitazione di residenza, trovando ospitalità da amici per un anno. Nel 2016 ha ottenuto la pensione di invalidità e l’indennità di accompagno ed ha potuto affittare un appartamento per sé e la moglie. Qui nasce il problema. Quando ha partecipato al bando per la graduatoria per le case popolari del Comune di Ascoli (era il 2020), aveva solo 4 anni di residenza continuativa nel territorio e non 5. Per cui la sua domanda è stata ritenuta "inammissibile per carenza di requisito". "A questo punto ho impugnato al Tar la delibera sostenendo che il punto del regolamento comunale che parla di 5 anni di residenza consecutiva è incostituzionale" spiega l’avvocato Camillo D’Angelo. "Lo è per il fatto che chi fa richiesta di casa popolare ha evidentemente un disagio estremo e può capitare anche, come nel caso del mio assistito, che in quei cinque anni richiesti vi sia un anno di buco, perché si è perso il lavoro o lo stipendio è diminuito, etc.". Il legale ha prodotto un pronunciamento della Corte Costituzionale che in un caso analogo in Lombardia ha dato ragione al ricorrente. "E’ stato stabilito che quello degli anni è un criterio di preferenza, che può dare magari un punteggio più alto, ma non può determinare l’esclusione da una graduatoria" aggiunge D’Angelo al quale il Tar delle Marche ha dato quindi ragione, disponendo la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale che dovrà ora pronunciarsi sul caso dell’invalido ascolano che spera di avere una casa popolare dove vivere e lasciare l’abitazione dove lui e la moglie stanno ora e che per la sanità regionale non è idonea alla sua gravissima invalidità.

Peppe Ercoli