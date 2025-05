Disabili, l’ira dei genitori: “Non ci sono i posti letto”

Altri devono ricorrere a strutture per anziani, inadatte a rispondere ai bisogni di persone con disabilità gravi. Durante il faccia a faccia, una madre ha detto con voce rotta: "Devo assistere io mio figlio in casa, non si può fare una vita così senza nessun aiuto. Non lo sapete cos’è l’handicap grave”. Le sue parole sono state accolte da un lungo applauso dei presenti. Il centrosinistra aveva già sollevato il caso in Consiglio regionale, presentando un’interrogazione. Ma per le famiglie non ci sono più margini per rimandare: la richiesta è chiara e urgente. Servono dieci posti letto, servono risorse, servono tempi certi. Acquaroli ha tentato di calmare gli animi, promettendo di coinvolgere il Dipartimento Salute della Regione, guidato dal dottor Antonio Draisci.

"Voglio ascoltare prima il dottor Draisci – ha detto – e poi mi esprimerò. Intendo avere un quadro chiaro della procedura amministrativa e delle possibilità concrete di intervento”. Ma le rassicurazioni istituzionali non bastano più a chi vive ogni giorno nell’incertezza. Lo ha sottolineato Sandro Tentella, portavoce dei genitori in lotta: “Non vogliamo sentirci dire che è tutto a posto ma non ci sono i soldi. Non possiamo accettare che le cose restino così”. I manifestanti promettono di non fermarsi finché non arriveranno risposte reali.