Disabili gravi, ok dalla Regione ai 10 posti in più

Residenza per la disabilità gravissima, arrivano importanti novità dalla regione. Due giorni fa Palazzo Raffaello ha effettuato un importante passaggio intermedio per aggiungere un’altra decina di posti Rd3 in riviera. La notizia è arrivata ieri pomeriggio; ad annunciare il risultato raggiunto è stato Andrea Assenti: "Alle domande delle famiglie si risponde con i fatti – ha detto il consigliere regionale ed ex vicesindaco di San Benedetto – La giunta Acquaroli, approvando ieri un’importante delibera di giunta, ha dimostrato ancora una volta attenzione, concretezza e tempestività, autorizzando ulteriori 10 posti Rd3 presso la struttura ‘Biancazzurro’ di San Benedetto. È una risposta chiara e immediata a una necessità reale del territorio, che da anni chiede un sostegno più forte sul fronte della disabilità gravissima. La protesta dei genitori è stata un segno tangibile di una comunità che chiede ascolto e il presidente Acquaroli e l’assessore Saltamartini lo hanno fatto. Tanto è vero che è importante sottolineare come il governo regionale stia già intervenendo in maniera seria, partendo da atti concreti come l’autorizzazione degli ulteriori 10 posti Rd3. Questo è un ulteriore passo nei confronti di una struttura importante per il territorio come quella del ‘Biancazzurro’. Le richieste delle famiglie non solo sono legittime, ma meritano attenzione e rispetto, come ha sempre dimostrato l’Ast 5 nei loro confronti. Con questo atto si dimostra che tra Viale De Gasperi e Palazzo Raffaello non c’è nessuna rotta di collisione, ma semmai un dialogo costruttivo che produce risultati. Continueremo a lavorare affinché la riviera delle palme abbia servizi adeguati e accessibili, e affinché nessuna famiglia si senta più sola nell’affrontare il peso della disabilità". Insomma, un tassello importante nell’integrazione dell’offerta di posti in riviera. Da anni le famiglie sambenedettesi chiedevano l’autorizzazione e il convenzionamento di posti in una struttura della costa Picena. A farsi portavoce dei genitori era stata Aurora Bottiglieri, che aveva esortato l’amministrazione comunale a farsi carico del problema. Amministrazione che, con l’assessore Andrea Sanguigni e il sindaco Antonio Spazzafumo in testa, avevano cercato di sensibilizzare la regione a fare passi in avanti, coinvolgendo anche la conferenza dei sindaci presieduta da Daniel Matricardi. In ultimo era stata anche Emanuela Carboni a chiedere un incontro con il vertice regionale. In uno degli ultimi consigli anconetani, peraltro, era andata in scena una manifestazione di protesta da parte delle famiglie.

Giuseppe Di Marco