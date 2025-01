Disabili gravissimi, i genitori:: "Servono altri dieci posti"

Scrivono ai sindaci della provincia per ricevere supporto, ma a rispondere sono solo in due: è quanto accaduto alle famiglie che nei mesi scorsi hanno richiesto l’inserimento di posti per la disabilità gravissima nelle strutture della riviera. Anche se due giorni fa sono stati convenzionati 10 posti RD3 al Centro ‘Biancazzurro’, le famiglie fanno notare che la richiesta è ben più ampia e deve essere ascoltata. "Notiamo un atteggiamento di forte indifferenza– lamenta Alessandro Tentella, portavoce dei genitori che ieri ha relazionato in sala consiliare - ma la nostra non è una questione politica. In riviera abbiamo un’esigenza di 20 posti. I 10 convenzionati c’erano già da anni, e ora riscontriamo uno scarso riconoscimento di aiuto nei confronti delle famiglie. Voglio ricordare che abbiamo dovuto affrontare la fase della pandemia, che anche in questo senso è stata un incubo. Quindi abbiamo contattato tutti i comuni, cercando di spingere su Daniel Matricardi – in qualità di presidente della conferenza dei sindaci, nda - Su 33 ci hanno risposto solo in 2. Proprio ieri sono stato contattato da Matricardi e mercoledì ci sarà un incontro. Bisogna fare in modo che nessuno si volti dall’altra parte: se nessuno ci aiuterà organizzeremo un flash mob". Insomma, la tensione è diventata insostenibile: dato che solo a San Benedetto c’è una domanda di 24 famiglie, queste si dichiarano disposte a mettere in piedi altre forme di protesta. Va detto che il 15 gennaio è stata sottoscritta la convenzione tra l’ex-Comunità Socio Educativa Riabilitativa ‘Biancazzurro’ e l’Azienda Sanitaria Territoriale di Ascoli Piceno che trasforma il centro di accoglienza in una struttura sanitaria per persone con disabilità di categoria RD3. La trasformazione di categoria arriva dopo un lungo percorso negoziale che ha visto il comune sambenedettese in prima linea affinché il ‘Biancazzurro’ fosse riconosciuto come struttura sanitaria. Ora, grazie alla nuova convenzione, il centro potrà ospitare fino a 10 utenti convenzionati con il sistema sanitario, due in più rispetto ai posti precedentemente disponibili, senza la necessità dell’intervento diretto del comune a sostenerne i costi e con il potenziamento del servizio dal livello esclusivamente alberghiero a un livello sanitario-assistenziale. Ad esprimere soddisfazione, in tal senso, è stato lo stesso sindaco Spazzafumo: "Portiamo a casa un risultato importantissimo – ha detto il primo cittadino - per le famiglie della nostra comunità che hanno bisogno di aiuto nel prendersi cura dei propri cari. Per mesi abbiamo mediato, collaborando con l’Ast di Ascoli Piceno e il Centro per ottenere il potenziamento della struttura in modo che potesse fornire i servizi necessari ai nostri concittadini". Ora, però serve una nuova procedura per portare altri 10 posti in una struttura di zona.

Giuseppe Di Marco