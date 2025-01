Disabilità e housing sociale. Tanti nodi aperti in consiglio

Si è aperta con le proteste delle famiglie che chiedono posti per la disabilità gravissima, il consiglio comunale di ieri pomeriggio. Rimostranze che rivelano quanto i genitori dei ragazzi con disabilità non si sentano sostenuti dalle istituzioni. La questione della Rd3 è stata portata in assise da Aurora Bottiglieri, ma per ora l’interrogazione non ha prodotto risposte concrete, dato che per convenzionare ulteriori 10 posti in una struttura di San Benedetto sarà necessario inserirli nel fabbisogno regionale e poi lavorare di cesello, magari con l’aiuto della conferenza dei servizi, per assicurare l’implementazione del servizio in riviera. Il consiglio, pur trattando diversi argomenti, non ha mai mostrato momenti di stanca: neanche quando si è tornati a parlare della monetizzazione della variante in Sentina. Un’opera che, con lo stralcio di un volume di edilizia sociale, ha portato nelle casse dell’ente oltre 3 milioni. Ed è stata Luciana Barlocci, in consiglio, a domandare che uso sia stato fatto di queste risorse: "Le monetizzazioni, com’è noto, vanno concretizzate in opere pubbliche – ha spiegato il vicesindaco Tonino Capriotti (foto) – Rispetto all’impostazione ereditata, in alcune parti le risorse sono state aumentate, mentre in altre risultiamo deficitari". Nell’interrogazione viene riportato come, nel 2019, vennero messe in chiaro le diverse destinazioni di queste risorse: 1 milione all’housing sociale, 700mila euro alla riqualificazione di via del Cacciatore e delle zone limitrofe, 500mila euro alla riqualificazione dell’area Ballarin, 400mila per il rifacimento di piazza Montebello e altrettanti per il restyling delle pinete centrali. Gli ultimi 93.500 euro, infine, erano per il restyling di piazza Ancona. "Per quanto riguarda l’housing sociale questa amministrazione ha speso circa 700mila euro – continua Capriotti – Non siamo arrivati alla cifra della delibera ma ci stiamo avvicinando. Per piazza Ancona quella somma è stata accantonata ed è disponibile. Un’altra parte dei soldi è stata utilizzata per il completamento dell’infopoint in Sentina: circa 250mila euro. Gli uffici stanno lavorando anche su una proposta di riqualificazione dell’area adiacente a via del Cacciatore, avanzata dalla Saxa. Per le pinete centrali siamo deficitari ma a breve ci sarà la ristrutturazione della pineta della bambinopoli".

Giuseppe Di Marco