Disabilità, è protesta. Le famiglie: "Ora i fondi"

Tensione ancora altissima sulla questione dei posti per la disabilità gravissima da convenzionare in una struttura di zona: dopo le dichiarazioni di Daniel Matricardi, rilasciate su queste pagine in qualità di presidente della conferenza dei sindaci, le famiglie tornano alla carica e ieri mattina, in sala consiliare, hanno annunciato che in futuro la questione verrà posta all’attenzione del consiglio regionale, probabilmente sottoforma di interrogazione. A farsi portavoce dei genitori è stato, ancora una volta, Alessandro Tentella: "Dopo l’ultima manifestazione – ha detto - durante la seduta del consiglio comunale di San Benedetto e in mancanza, ancora una volta, di impegni concreti, abbiamo inviato una lettera, un appello ai consiglieri regionali della nostra provincia Assenti, Acciarri e Casini, agli assessori regionali Saltamartini e Antonini perché si facciano interpreti dei nostri bisogni e far sì che la giunta regionale proceda con lo stanziamento delle risorse al fine di poter convenzionare i dieci posti di residenzialità per disabili gravi disponibili presso la struttura Biancazzurro". Da qui, l’iniziativa che andrà in scena a Palazzo Leopardi: "A tutt’oggi – ha aggiunto Tentella - abbiamo avuto il solo riscontro della consigliera regionale Anna Casini, espressione della minoranza del consiglio regionale, che si è resa disponibile a presentare una interrogazione consiliare sul problema. Da parte degli esponenti di maggioranza, compreso il consigliere regionale del nostro territorio nel quale speravamo di trovare maggiore sensibilità e partecipazione, non abbiamo avuto alcuna risposta". I genitori quindi replicano alle parole di Matricardi che, auspicando un nuovo convenzionamento, aveva aperto alla possibilità di dare sollievo alle famiglie con altre misure, come l’assistenza domiciliare o progetti alternativi tarati sulla casistica di riferimento: "L’unica cosa cambiata e dovuta per legge regionale – ha detto ancora Tentella - è il passaggio da struttura Coser (Comunità socio-educativa riabilitativa) a RD3 (Residenza sanitaria per disabili), pertanto quei posti – i primi 10 convenzionati, nda - erano già occupati e tali giustamente resteranno. Il ricorso al servizio domiciliare, anziché la residenzialità, non tiene conto della realtà, perché è una soluzione già percorsa da molte famiglie. Non chiediamo atteggiamenti pietistici, ma far comprendere che non è facile per nessuno chiedere che un proprio familiare, ancor più un figlio, venga accolto in una struttura residenziale; ma quando succede è perché spesso sono genitori ormai anziani e fortemente provati e questa rappresenta l’unica consolazione e possibilità per garantire un futuro a chi non è in grado di difendersi. Stiamo valutando ulteriori modalità di denuncia – conclude Tentella - magari questa volta direttamente in consiglio regionale".

Giuseppe Di Marco