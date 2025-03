"Disabilità gravissima, fabbisogno in crescita"

In riviera arriveranno altri 10 posti per la disabilità gravissima? Dopo mesi in cui si sono succeduti consigli comunali, conferenze stampa, manifestazioni e richieste di incontri, non è ancora chiaro se la regione Marche abbia intenzione di porre in essere un’ulteriore convenzione con una struttura, per aumentare la disponibilità di posti RD3. La questione è stata ampiamente dibattuta per iniziativa della consigliera Aurora Bottiglieri, da sempre in contatto con i genitori di chi vorrebbe adeguate garanzie da parte del mondo istituzionale. Il comune di San Benedetto, pur facendo continue richieste, ha deciso di muoversi congiuntamente alla conferenza dei sindaci, ma la strada sembra ugualmente in salita. "Bisogna sottolineare che la regione ha già convenzionato 10 posti – afferma Daniel Matricardi, sindaco di Montalto e presidente della conferenza – Posti che, pur non essendo sufficienti, costituiscono un primo importante passo per venire incontro alle esigenze delle famiglie. L’obiettivo rimane sempre quello di convenzionarne altri 10, ma in questo caso occorre fare delle ulteriori considerazioni. In primo luogo va compreso che il fabbisogno sarà sempre crescente, e quindi non è che il convenzionamento di un altro numero limitato di posti risolverà la situazione. Oltretutto bisogna capire che risorse abbia a disposizione la regione, perché tutto deve quadrare con il bilancio".

Secondo Matricardi esistono strade alternative che, in attesa dell’operazione principale, possono essere portate avanti per dare maggiori sicurezze alla cittadinanza. "In tal senso quindi bisogna continuare a premere affinché ci sia il convenzionamento – prosegue il primo cittadino – ma è necessario attivarsi con iniziative di supporto a quella principale, come l’assistenza domiciliare o altri progetti specifici per dare sollievo alle famiglie". Iniziative, quindi, frutto di un ragionamento sulla casistica specifica. "Come presidente della conferenza dei sindaci ho assunto l’impegno di rappresentare le istanze dei cittadini, anche se questa carica non conferisce alcun potere decisionale effettivo. La cosa fondamentale – conclude – è che un tema di così rilevante importanza venga affrontato insieme, mettendo da parte bandiere politiche che in questo caso possono creare ostacoli al buon esito della vicenda". Ma la sensazione, dopo la protesta di alcune settimane fa, è che buona parte delle famiglie non abbia più intenzione di aspettare. Non sono da escludere, a tal proposito, altre iniziative di protesta.

Giuseppe Di Marco