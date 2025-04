"Disabilità gravissima, serve un incontro"

Che la questione dei posti RD3 in riviera debba essere risolta è chiaro a tutti. Anche a Emanuela Carboni, che ha inviato una lettera a Francesco Acquaroli e Filippo Saltamartini, chiedendo un incontro per individuare soluzioni concrete. Soluzioni per famiglie che, da anni, chiedono posti letto per la disabilità gravissima: l’aumento dell’offerta darebbe loro sollievo, nella consapevolezza che le istituzioni hanno stabilito una specifica misura di sostegno. Alcune settimane fa i primi 10 posti sono stati convenzionati al centro ‘Biancazzurro’. "Mesi or sono – dice la Carboni – il consiglio comunale, a seguito di interrogazione, si è occupato della vicenda, atteso il non ancor conseguito accreditamento da parte della struttura. A seguito della discussione venne coinvolta la direzione generale dell’Ast di Ascoli Piceno, la quale in risposta rese noto, tra l’altro, come la procedura di accreditamento non si fosse ancora conclusa e che solo a seguito di ciò si sarebbe potuto procedere ad un successivo convenzionamento, in grado di permettere alla struttura di utilizzare un aumento dei posti in ‘regime pubblico’".

All’epoca si disse "che era in corso una stima dei fabbisogni, a tal proposito, da inserire nella nuova programmazione regionale – continua Carboni – per un’equa e proporzionale risposta delle risorse a valere sul territorio". Tutto ciò però non è sufficiente: le famiglie sono tornate sul piede di guerra, in quanto "aspettano da tempo di poter fruire di ulteriori 10 posti letto in regime sanitario pubblico". I genitori "al momento sono costretti a soluzioni di ripiego – specifica l’ex assessora – ma altamente inadeguate, come il ricovero in rsa o addirittura ricoveri ospedalieri". La richiesta della consigliera quindi è semplice: sedersi attorno a un tavolo di lavoro e decidere cosa fare per il bene delle famiglie: "Sono pertanto a chiedere cortesi notizie in argomento – conclude la Carboni – anche e soprattutto rispetto ai tempi dell’eventuale convenzione, che intendo sollecitare, affinché si possa dare adeguata risposta alle famiglie, già duramente colpite, e che vorrebbero solo trovare una migliore sistemazione per i loro familiari più svantaggiati". Per la consigliera, peraltro, il confronto sarebbe utile "anche al fine di prendere conoscenza diretta del valore sociale e sanitario dell’attività svolta, sul territorio di riferimento, dal Centro ‘Biancazzurro’". A richiedere un incontro fu anche Aurora Bottiglieri, da sempre attiva sul medesimo fronte. L’istanza, insomma, è stata abbracciata trasversalmente.

Giuseppe Di Marco