Disabilità gravissima, servono più posti letto. Le richieste delle famiglie

La regione finanzierà il convenzionamento di ulteriori posti letto per la disabilità gravissima in una struttura della riviera? Le tante famiglie che in passato hanno protestato chiedendo maggiori garanzie da parte delle istituzioni verranno ascoltate? Viale De Gasperi e Palazzo Raffaello entreranno in rotta di collisione? Sono queste le domande che si affastellano alla vigilia di una protesta in partenza da San Benedetto e che dovrebbe andare in scena oggi ad Ancona. Il motivo? La necessità, appunto, di posti RD3 sulla costa picena. Infatti una delegazione di genitori dovrebbe recarsi nel capoluogo dorico e, in occasione del consiglio regionale, esprimere i propri disagi nei pressi della sede regionale. L’obiettivo è stimolare il governo delle Marche a prendere decisioni concrete per dare sollievo alle famiglie rivierasche. E non è da escludere che l’iniziativa venga sposata da referenti dell’amministrazione comunale. Le frizioni fra cittadini e politica, a tal proposito, non sono recenti. Da anni le famiglie chiedono aiuto e, lo scorso giugno, una parte di genitori decise di metterci la faccia, chiedendo l’accreditamento e il successivo convenzionamento di posti. A farsi portavoce della protesta, allora, fu Aurora Bottiglieri: la dottoressa, da quel momento, ha più volte portato il tema all’attenzione del consiglio comunale, spronando il sindaco Spazzafumo e l’assessore Sanguigni a farsi sentire presso i vertici della regione. Con il successivo accreditamento e convenzionamento dei primi 10 posti, sembrava che finalmente la politica avesse deciso di dare soluzioni pratiche a San Benedetto. Il punto, però, è che in riviera ne servirebbe almeno un’altra decina, e ciò ha indotto alcuni familiari a dissotterrare l’ascia di guerra per ottenere il risultato desiderato. Il tema è stato recentemente raccolto anche da Emanuela Carboni: l’ex assessore al sociale ha scritto al presidente Acquaroli e all’assessore Saltamartini per fissare un appuntamento in cui parlare dei posti RD3.

Giuseppe Di Marco