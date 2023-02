"Disagi A14, ferrovia da potenziare" Il vice ministro: traffico da assorbire

"Se da una parte ridurre il numero di cantieri migliora la situazione del traffico, dall’altra è anche vero che dilata i tempi di esecuzione dei lavori stessi. Il rischio è non vedere mai la fine di questi lavori, perché quando si finisce di mettere a posto l’ultimo pezzo, è ora di rimettere mano a quello che è stato completato per primo e via discorrendo". Realistiche ma certamente non confortanti le parole pronunciate ieri ad Ascoli dal vice ministro alle Infrastrutture Edoardo Rixi, ospite nella sede di Confindustria. Tema caldo, le difficoltà e i pericoli derivanti dai tanti cantieri lungo il tratto piceno dell’autostrada A14 dove si sono registrate, purtroppo, tante morti. "Ne abbiamo parlato le scorse settimane coi presidenti di Marche e Abruzzo e con la Società autostrade per trovare una soluzione alla perimetrazione dei cantieri e alle temporizzazioni, ma è altrettanto evidente – ha spiegato – che se non avremo strade alternative comunque sarà difficile sbloccare la situazione del traffico. Per cui abbiamo bisogno di opere che ci consentano di drenare parte del traffico e anche la possibilità magari di riuscire ad avere un potenziamento ferroviario in grado di assorbire in parte il traffico pesante". Soffermandosi sui tanti incidenti stradali costati vite umane nel tratto marchigiano dell’A14, il vice ministro delle Infrastrutture ha aggiunto che "quando si cantierizza a traffico aperto, il rischio sia per gli utenti sia per chi lavora all’interno del cantiere è particolarmente elevato e questo è un aspetto che ci interessa moltissimo poiché in alcune aree, tra cui anche la Marche, non ci sono alternative rispetto alla sede autostradale. Ipotizzare di chiudere l’autostrada per fare i lavori diventa sostanzialmente una strada impraticabile. Quindi bisogna cercare di rivedere alcune regole in alcuni cantieri. Dobbiamo allora confrontarci e capire, rispetto alla situazione marchigiana, come riuscire a ad alleggerire il traffico della rete autostradale, ma servono prima alternative"".

Sull’arretramento dell’autostrada A14 di cui da tempo si dibatte, Rixi ha aggiunto che "è un tema che va affrontato perché oggi non è previsto potenziamento del tratto autostradale come investimento da parte del concessionario. Abbiamo chiesto di fare uno sforzo di volontà anche con la Regione e di capire quali possono essere le prospettive. Nasceranno degli studi, poi tecnicamente vedremo quale sarà più utile. E’ chiaro che dove ci sono opere importanti, gallerie e viadotti, è difficile pensare ad un allargamento della sede stradale, dovendo per altro lavorare con l’autostrada aperta. Se ci sono tracciati alternativi si lavora senza influenzare il traffico e con maggiore sicurezza".

Peppe Ercoli