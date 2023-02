Disagi all’ospedale, la risonanza magnetica è tornata in funzione

Il commissario straordinario dell’Area sanitaria territoriale (Ast) Vania Carignani nella tarda mattina di ieri ha comunicato che la risonanza magnetica dell’ospedale Madonna del Soccorso di San Benedetto è tornata in funzione lunedì sera e che quindi il disservizio per gli utenti è stato minimo". Il guasto si era verificato nel tardo pomeriggio di venerdì: nel frattempo alcuni esami sui degenti sono stati effettuati presso la Radiologia Clinica dell’Ospedale Mazzoni. Quelli programmati per gli utenti esterni saranno recuperati entro questa settimana. Il Commissario ricorda che è prevista la sostituzione della risonanza magnetica di San Benedetto grazie ai fondi del PNRR, con procedure già avviate a fine 2022 e con un cronoprogramma che prevede la progettazione, l’esecuzione di lavori e l’installazione. Fino a quel momento eventuali problemi che si dovessero presentare sulla Risonanza – precisa la nota dell’Area Sanitaria Territoriale - saranno gestite con la collaborazione e con il supporto della Radiologia Clinica di Ascoli Piceno, facendo, inoltre, affidamento su interventi tecnici immediati in caso di guasti, com’è accaduto in questo caso, per minimizzare i disagi agli utenti.