"Disagi per i lavori sul lungomare"

Penso che la stagione, a livello di numeri, sarà peggiore di quella dell’anno scorso. Personalmente sono contento di aver ospitato, finora, tanti turisti stranieri dall’Arizona, Argentina, Inghilterra. Inoltre si avvertono i disagi per il cantiere sul lungomare: perché non si è deciso di lavorare di notte? Per gli eventi avrei una proposta: è ora di sostituire i mercati attuali con uno interamente dedicato al food, come si fa nelle grandi città. Diciamoci la verità: gli appuntamenti settimanali non hanno più molto senso, quindi bisognerebbe fare eventi di vero richiamo, non sul genere dello ‘street food’, ma vere e proprie cucine.