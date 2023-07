Disagio giovanile e aiuti alle famiglie Stanziati 300mila euro per tre anni

La Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli ha pubblicato il bando Contrasto al disagio giovanile, al fine di sostenere gli enti del Terzo Settore in sinergia con gli enti pubblici competenti in materia, negli interventi di contrasto al disagio giovanile. Un’attenzione particolare viene riservata ai nuclei familiari con figli minori. "Stiamo assistendo ad un preoccupante incremento di forme diverse, vecchie e nuove, di malessere e disagio tra i bambini e gli adolescenti: dipendenze digitali, ansia, disturbi alimentari; isolamento sociale volontario; bullismo e cyberbullismo. Con questo intervento – dichiara il presidente Mario Tassi – intendiamo sostenere più progetti finalizzati alla realizzazione di azioni specifiche di sostegno a minori e famiglie che si trovino in una situazione di disagio latente o emergente. Vogliamo scongiurare il rischio di aggravamento del malessere in forme patologiche, intercettando precocemente i minori a rischio e favorendo la creazione o il consolidamento di reti di prossimità". La Fondazione ha reso disponibili per l’intervento, nel triennio 2023-2025, risorse pari a 300mila euro.