"Discarica a cielo aperto in zona stazione"

La zona sud della stazione ferroviaria di San Benedettoè al centro di una crescente polemica. Tra gli edifici inutilizzati che si trovano a ridosso dello scale, in una zona recintata e in teoria chiusa al pubblico, si è formata una discarica a cielo aperto che sta generando preoccupazione tra residenti, pendolari e cittadini. La situazione, denunciata da tempo, appare in continuo peggioramento. Sotto accusa lo stato di abbandono, che ha favorito il deposito incontrollato di rifiuti: sacchi di immondizia, resti di cibo, bottiglie, abiti e oggetti ingombranti si accumulano all’interno di un’area che, seppur recintata, è evidentemente facilmente accessibile.

"È vergognoso vedere un simile spettacolo in pieno centro città. Siamo in pratica dentro la stazione, ma sembra una zona abbandonata", lamentano alcuni residenti, sottolineando la vicinanza del degrado al cuore pulsante della mobilità urbana. La presenza di indumenti logori e segni di bivacchi fa sospettare che alcuni edifici possano essere ormai rifugi di fortuna per senzatetto o persone in difficoltà. "La situazione peggiora ogni giorno. Qualcuno vive lì dentro, altrimenti non si spiega tutto quell’ammasso di rifiuti in una zona che in teoria dovrebbe essere irraggiungibile", affermano con preoccupazione.

Tra i rifiuti spiccano soprattutto vestiti usati sparsi ovunque, alcuni dei quali sembrano essere stati riutilizzati per dormire o coprirsi. "Parliamo di abbigliamento probabilmente prelevato dai contenitori pubblici per i vestiti da smaltire. Quei cassoni gialli che sono in alcune zone della città e del centro. È una scena a dir poco desolante e sicuramente indecorosa", aggiungono. Nonostante le ripetute segnalazioni alle autorità, nulla è cambiato. "Abbiamo allertato la polizia locale e quella ferroviaria, ma, al momento, senza risultati. Per questo denunciamo pubblicamente questa situazione che ha dell’assurdo", spiegano. Nel frattempo, l’area resta nel degrado, "con evidenti problemi igienico-sanitari e una situazione di insicurezza sempre più palese. La stazione continua a essere un nodo strategico per la città, ma ciò che le ruota attorno appare trascurato e dimenticato". I cittadini chiedono una bonifica immediata, maggiori controlli e una soluzione definitiva per impedire nuovi episodi di degrado. Perché, sostengono, nessuno dovrebbe essere costretto a convivere con una discarica sotto casa.

Emidio Lattanzi