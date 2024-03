Discarica a cielo aperto in strada. Brutta cartolina a contrada Valentino

Cataste di sfalcio abbandonate al loro destino e montagne di plastica, tubi residui di impianti elettrici. Questo è quanto accade in contrada Valentino, nel relitto della vecchia strada Mezzina, che collega alla zona Sette cani. Si è creata una zona di raccolta sfalcio, non autorizzata, che ha dato l’inizio alla discarica. La cosa grave è che ci sono anche resti di palme malate, questo non fa altro che propagare l’infestazione del punteruolo. A Castel di Lama in alcune zone da anni non si puliscono le strade, non si derattizza, tutto è abbandonato al proprio destino ed è chiaro che l’abbandono crea degrado non solo ambientale, ma anche sociale. La tutela dei territori passa attraverso ognuno di noi, ma è anche vero, perché i cittadini diano delle risposte sono necessari interventi puntuali sul territorio.