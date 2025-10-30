Discarica a cielo aperto nel verde nonostante il cartello anti incivili

"Siate civili questa non è una discarica". E’ l’invito rivolto a persone maleducate che vanno a scaricare rifiuti ingombranti di ogni genere in via Giovanni Keplero che collega via Mancini a via Botticelli. In quel tratto si trova una colonia felina custodita da volontarie dell’Amico Fedele che hanno cercato di dare una sistemata all’area e che hanno affisso, su un albero, il cartello che invita a non usare lo spazio come discarica, poiché da anni è un fenomeno che non si riesce a debellare. Un luogo che andrebbe monitorato con foto trappole per porre fine a uno scempio continuo. Ebbene, quasi a voler sbeffeggiare chi giornalmente si occupa dei gatti e della pulizia di quella piccola zona, proprio sotto il cartello sono stati scaricati una vecchia scala a libretto arrugginita, due vecchi pneumatici di utilitaria, una sedia a rotelle da scrivania, un cassetto di legno e qualche altra cianfrusaglia. Il materiale è rimasto abbandonato sul bordo della strada per quasi una settimana e poi rimosso, nella giornata di lunedì, dal personale della Picenambiente durante il giro di raccolta dei materiali ingombranti. Va detto che gli pneumatici non possono essere smaltiti come ingombranti. La normativa dice che l’unico autorizzato al ritiro e allo smaltimento è il gommista.