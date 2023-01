Discarica abusiva, Loggi: "Caccia ai responsabili"

Sulla questione della discarica abusiva che si è creata da qualche anno in contrada Solagna Ragnola di Monteprandone, della quale abbiamo parlato ieri, il sindaco Sergio Loggi fa sapere che l’amministrazione comunale si è attivata ed attende gli sviluppi delle indagini che sono in corso da parte dei carabinieri forestali di San Benedetto, i quali da circa due mesi hanno posto l’area sotto sequestro. "Appena l’attività investigativa sarà terminata ci attiveremo subito per la bonifica dell’area – afferma il sindaco Loggi – Se saranno individuati tutti i responsabili, saranno questi a dover pagare le spese, altrimenti interverremo come Comune e non sarà una spesa di poco conto. Dovremo impiegare mezzi capaci di poter recuperare tutto il materiale da fondo valle". Ci saranno poi le spese di trasporto e di smaltimento dei rifiuti, che vanno dal legno, al ferro, dalla plastica ai laterizi. Insomma ci vorrà una bella cifra e non si esclude che possano essere soldi di contribuenti onesti. "Stiamo controllando le zone di campagna dove, in passato, abbiamo trovato piccoli scarichi già bonificati – aggiunge il Primo cittadino – grazie anche alla collaborazione di Picenambiente".