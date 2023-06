Disco orario in viale De Gasperi, Piunti: "Non è opportuno"

Cantieri, smog, clima arroventato e popolazione raddoppiata: di tutto questo e molto altro è fatta l’estate sambenedettese, che oltre ad offrire magnifiche serate ai turisti, porta disagi di ogni tipo. Alcuni inevitabili, altri invece piuttosto facili da scongiurare. Durante la bella stagione, ad esempio, si dovrebbe evitare di congestionare il centro, ed è proprio partendo da questa idea che l’ex sindaco Pasqualino Piunti muove una nuova, dura critica nei confronti dell’amministrazione comunale, pronta a sperimentare l’estensione del disco orario su quasi tutto viale De Gasperi.

"Il disco orario in questa arteria di traffico mi sembra, a ben vedere, un argomento piuttosto inopportuno da proporre alla cittadinanza – commenta il consigliere di Forza Italia – L’amministrazione non avrebbe potuto scegliere momento peggiore per fare esperimenti di questo tipo. Il motivo è presto detto: il viale è letteralmente invaso dai cantieri e con l’entrata in vigore del pagamento sul lungomare tutto diventa più caotico. È vero che fino al primo luglio si pagherà solo nei fine settimana, ma siamo alla fine del mese e le transenne rimarranno lì ancora per molto". La reprimenda va a toccare tutti i punti rimasti in sospeso in ambito lavori pubblici e gestione del territorio.

"Ma non si parlava di programmazione urbanistica e della viabilità? – continua Piunti - Mi sembra di ricordare che questa amministrazione, tra i tanti annunci, abbia parlato di Pums – Piano urbano della mobilità sostenibile – di Piano regolatore generale, nonché di parcheggio multipiano, da farsi al posto del poliambulatorio di via Romagna. Se si è a capo di un ente pubblico si è obbligati a ragionare sulla progettazione generale". I casi specifici, secondo quest’ottica, dovrebbero avere a monte uno studio sugli effetti delle decisioni da prendere. Oltretutto, per quanto riguarda i parcheggi multipiano, è da capire quale sia la reale intenzione del comune: oltre a quello ipotizzato per via Romagna, si è fatta strada anche l’idea di farlo sul terreno dell’ex tirassegno. La proposta è stata annunciata alcune settimane fa da Umberto Pasquali durante la riunione del comitato Marina di Sotto. Per Piunti, la mancanza di punti di riferimento e di decisionismo sarebbero il vero tallone d’Achille dell’attuale squadra di governo. "Addirittura – conclude l’ex sindaco - in giunta c’è chi chiede, come nel caso della Sentina, una raccolta di firme da parte dei cittadini per sapere come procedere. Un atteggiamento che, con il passare del tempo, ha prodotto due ‘commissari’ per limitare il nulla cosmico di idee e soluzioni. E il lungomare, dopo tanti annunci, è sempre in attesa di essere portato a termine". Per completare l’ultima tranche del segmento centrale, infatti, si dovrà concludere il rapporto con la precedente ditta e andare nuovamente a bando.

g.d.m.