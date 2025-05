Discoteca in piazza, un pieno di divertimento

Centro storico stracolmo di persone, anche grazie ad un clima quasi estivo, per un sabato sera tutto dedicato alla musica anni ‘80-‘90. Tantissimi giovani, ma anche tanti over 40 desiderosi di trascorrere qualche ora in compagnia dei vecchi brani della propria gioventù. E dopo mezzanotte ai tanti già presenti, si sono aggiunti quelli che erano al Teatro Ventidio Basso al ‘Festival della Canzone Ascolana’, dove ha trionfato il brano ‘Rumba la vita’ del travolgente Pierpaolo Piccioni, in arte Petò. In piazza come detto, tutti a ballare e a bere per la felicità dei bar e dei pub sotto le logge. Una grande discoteca all’aperto, con un team di dee jay che hanno fatto danzare persone di ogni età. L’evento ’Tutti a ballare gli anni ‘80 e ‘90’, si è così rivelato un appuntamento che è tornato ad essere protagonista in centro storico dopo i successi del passato. Anche stavolta, proprio per creare un’occasione di divertimento trasversale ed evitare che fossero presenti solo i giovanissimi, la serata ha offerto un ventaglio molto ampio di successi da ballare con i brani di Madonna, Michael Jackson, George Michael, Whitney Houston, Freddie Marcury, Eurythimcs, Depeche Mode, Duran Duran, Jamiroquai e tantissimi altri. L’appuntamento, organizzato da ‘89 Discoteca’ e da ‘Event’, fortemente voluto dal sindaco Marco Fioravanti, non ha soltanto reso vitale e dinamico il centro storico ascolano, ma come detto ha agevolato l’afflusso di clienti nei locali cittadini. Un evento che ha superato le aspettative di vedere almeno lo stesso numero di partecipanti dell’ultima edizione, pari a circa 5.000 presenti. Stavolta ce ne erano almeno un migliaio in più. Bravi anche i ballerini e l’animazione sul palco che hanno accompagnato tutta la kermesse fino alle due di notte.

Valerio Rosa