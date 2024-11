Discussione tra automobilista e ciclisti: arrivano i carabinieri

Grottammare (Ascoli Piceno), 18 novembre 2024 – Prima o poi doveva accedere, poiché di domenica diventa sempre più difficile percorrere la statale Adriatica o il lungomare dove grandi gruppi di ciclisti invadono intere carreggiate costringendo gli automobilisti a incolonnamenti.

C’è sempre qualcuno che alla fine perde le staffe e spessissimo si accendono discussioni. Talvolta tutto si risolve con qualche improperio ma può capitare, come ieri mattina lungo la statale Adriatica nel centro abitato di Grottammare, in direzione della stazione ferroviaria dove, per placare gli animi, sono dovuti intervenire i carabinieri che hanno identificato i contendenti. Si sono infatti verificati momenti di forte tensione in particolare fra un automobilista e alcuni membri del gruppo di ciclisti che erano in strada per motivi di condivisione della carreggiata.

Sono fenomeni che si registrano tutti i giorni e in particolare quelli festivi e prefestivi, quando i gruppi di ciclisti diventano più folti e nessuno si dispone in fila indiana.

Gruppi che occupano una intera corsia costringendo gli automobilisti a rimanere sulla scia per lunghi tratti. Fenomeni che alimentano un clima di tensione e ieri si è sfiorata la rissa.

Vogliamo ricordare che l’articolo 148 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 3, è inserito il seguente: “3-bis. È vietato il sorpasso di un velocipede a una distanza laterale minima inferiore a un metro e mezzo”. Significa che per sorpassare un gruppo di ciclisti che si dispone almeno su due o tre file, si dovrebbe invadere completamente la corsia opposta, compromettendo la sicurezza degli utenti della strada.