Discussione su Juve-Inter finisce a botte

Prima toni accesi per una discussione di calcio, poi spinte e schiaffi e alla fine uno dei due ha tirato fuori un coltello. Qualcuno aveva già chiamato i carabinieri che sono arrivati sul culmine della vicenda, evitando che potesse accadere qualcosa di serio. L’episodio è accaduto domenica sera nei pressi di un bar dell’isola pedonale di San Benedetto ed a finire in manette è stato un uomo di 40 anni del luogo. Secondo alcuni presenti nel locale pubblico, che hanno seguito l’accaduto e che hanno dato l’allarme alle forze dell’ordine, la discussione è nata fra due presunti tifosi di altrettante squadre di serie A. Insomma, nulla a che vedere con il tifo locale. I carabinieri del nucleo operativo radio mobile di San Benedetto si sono precipitati sul posto bloccando la situazione che si stava facendo preoccupante. Il detentore del coltello è stato arrestato e condotto nella caserma dei militari dell’arma per l’identificazione e per la notifica dell’arresto. Ora si trova a disposizione della Procura della Repubblica di Ascoli. Sempre legato al calcio, questa volta in merito al derby d’Italia, Juventus-Inter, nella serata di domenica si è accesa una forte discussione davanti a un altro bar del centro, dove due tifosi di opposte squadre, dopo le offese di varia natura, sono venute alla mani. I presenti sono intervenuti, li hanno bloccati e poi allontanati dal locale pubblico. Una questione risolta "in casa", poiché in diversi si conoscevano, per cui non è stato necessario chiedere l’intervento delle forze dell’ordine.