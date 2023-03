Disdetta del contratto, sciopero alla Italpannelli

Le maestranze dell’Italpannelli hanno incrociano le braccia. "A seguito della disdetta del Contratto integrativo aziendale e del mancato diritto alla mezz’ora retribuita per la pausa refezione – si legge in una nota aziendale – i lavoratori riuniti in assemblea hanno confermato lo sciopero degli straordinari e della flessibilità e hanno deciso di indire ulteriori 10 ore ore di sciopero che verranno svolte secondo le disposizioni della Rsu". Alessandro Pompei, Segretario della Fiom – Cgil Ascoli: "Non capiamo la scelta aziendale della disdetta del Contratto integrativo aziendale. In un periodo come quello che stiamo vivendo, di inflazione enorme e di grandi difficoltà economiche, ci sembra decisamente fuori luogo la scelta presa dall’azienda, e per questo abbiamo deciso insieme all’assemblea di mettere in campo queste forma di protesta. Da venerdì scorso ad oggi sono state svolte ogni giorno mezz’ora di interruzione dell’attività registrando una adesione ottima. L’azienda ci ripensi e torni indietro, siamo disponibili ad incontrarli". Raffaele Bartomioli, Segretario della Uilm-Uil ha aggiunto: "Le forme di proteste che abbiamo messo in campo sono necessarie e proseguiranno nei prossimi giorni qualora l’azienda non receda dal proprio intento e torni indietro. Abbiamo proclamato uno sciopero che si continuerà a tenere, come nei giorni passati, su indicazione della Rsu e nelle modalità che quotidianamente la Rsu riterrà più opportuna. Rimaniamo disponibili ad incontrare l’azienda".

v. b.