Disegnatore progettista meccanico esperto

Diverse le opportunità di impiego nel Piceno. Si ricercano un disegnatore progettista meccanico, un

tecnico commerciale che dovrà occuparsi di contattare e visitare potenziali clienti al fine di chiudere la vendita di progetti pubblicitari - è richiesta forte propensione al ruolo -, un tirocinante addetto al reparto foratura e filettatura di metalli. Ancora,

si ricerca aiuto in cucina presso una pasta all’uovo, per riordino e pulizia degli strumenti e del locale. Quello proposto è un contratto a chiamata (dal giovedì alla domenica). L’impiego è a Folignano. Si ricercano anche un addetto al reparto foratura e filettatura di metalli, un manovale di cava con contratto a tempo determinato e pieno per impiego ad Acquasanta Terme. Sempre nella provincia di Ascoli si ricerca anche un meccanico fresatore. Per rispondere a questi annunci, candidarsi ad uno di questi incarichi, il centro per l’impiego di riferimento è quello di Ascoli. E’ possibile inviare una email a centroimpiegoascolipiceno.ido@regione.marche.it

o contattare il numero telefonico 0736352800.