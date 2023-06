Disinfestazione contro gli insetti alati: finestre chiuse

Domani, a mezzanotte, riprende il programma annuale di disinfestazione contro gli insetti alati. La ditta Quark srl di Jesi, titolare del contratto triennale dei servizi di disinfestazione e derattizzazione sul territorio comunale di Grottammare, eseguirà l’intervento utilizzando il prodotto "Garban", autorizzato per questo genere di trattamenti. Il Comune invita la cittadinanza, in particolare quella residente nei pressi di luoghi pubblici, quali parchi e pinete, di chiudere le finestre, ritirare il bucato, mettere al riparo gli animali domestici e adottare, per quanto possibile, piccoli accorgimenti nella routine domestica, come evitare ristagni di acqua nei sottovasi e tenere in ordine giardini e spazi esterni. Garantire un ambiente urbano igienico e salutare ai cittadini costa al comune di Grottammare 10mila euro all’anno. Il servizio prevede servizi di derattizzazione, disinfestazione e fumigazione sul territorio comunale.