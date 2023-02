Disordini a Notaresco Ferito un poliziotto

La partita persa per uno a zero dalla Sambenedettese sul terreno del Notaresco, domenica scorsa, oltre agli strascichi sportivi, porta con sé anche quelli di carattere giudiziario, poiché le forze dell’ordine stanno svolgendo indagini per identificare chi ha lanciato di tutto all’indirizzo del presidente Renzi, ferendo però un poliziotto del commissariato di pubblica sicurezza di San Benedetto. Il putiferio si è scatenato quando al campo sportivo teramano, ad incontro in corso, è arrivato appunto il presidente dei rossoblù, contestatissimo dai tifosi per la difficile situazione finanziaria del club che sembra sull’orlo del fallimento. I tifosi rossoblù, appea lo hanno visto, hanno iniziato a lanciare nel settore ’vip’, che è di fianco a quello dei distinti che li ospitava, ogni cosa che avevano a portata di mano. Verso l’intervallo, con la Samb sotto di un gol e con un gioco inesistente, si è riaccesa la contestazione e qualcuno è riuscito a staccare un seggiolino e a lanciarlo all’indirizzo della tribuna, dove si trovava il presidente Renzi. Il seggiolino è finito contro la rete divisoria fra i due settori ed è rimbalzato colpendo in testa l’assistente capo, 55enne, che ha subito una lesione al cuoio capelluto. Data la situazione, già molto tesa, l’agente è rimasto al suo posto fino al termine della partita, insieme ai colleghi impegnati a mantenere il cordone protettivo per evitare eventuali scontri. Terminato l’incontro, il personale della polizia ha scortato il pullman della squadra fino a casa poi il poliziotto si è recato al Pronto soccorso di San Benedetto, dove i medici gli hanno praticato un punto di sutura e giudicato guaribile in 10 giorni. Ora gli investigatori stanno cercando di individuare i tifosi facinorosi.

ma. ie.