Dispersi sotto le macerie Gli specialisti a Comunanza

Dalla ricerca delle persone sepolte sotto le macerie alle esercitazioni regionali, senza dimenticare le attività svolte nella nuova sede, ovvero il centro polifunzionale di protezione civile, inaugurata a Comunanza nel 2022. Il nuovo anno, per la Croce Rossa dei Sibillini, si apre all’insegna di tante iniziative che coinvolgeranno il territorio montano nell’entroterra piceno. La spina dorsale dei vari progetti promossi dall’associazione, anche nel 2023, sarà sicuramente la formazione continua dei volontari. In questa funzione, il comitato dei Sibillini sta giocando un ruolo primario. Per i prossimi mesi, infatti, sono diversi i corsi previsti, tra cui uno base per volontari a febbraio, di aggiornamento per soccorso in emergenza, di telecomunicazione, di formazione di primo soccorso in azienda. Quella di Comunanza sarà anche la sede di formazione per il progetto ‘Sisma’, organizzato dalla Croce Rossa nazionale in collaborazione con l’Unpli. Sarà formato uno dei primi nuclei di operatori sanitari esperti per il soccorso specifico di ricerca e salvataggio dispersi sotto le macerie. Per questo motivo, nell’area esterna alla struttura, messa a disposizione dal Comune, si sta allestendo il campo apposito della Protezione Civile per le esercitazioni. Nel centro polifunzionale si svolgerà tutta la parte teorica. A marzo, poi, cerimonia di presentazione dei progetti Avis e la sede sarà disponibile per il progetto ‘Sollievo’, punto di ascolto per familiari dei diversamente abili. Da ricordare, inoltre, che entro il 10 febbraio è possibile presentare la domanda per il servizio civile da parte dei giovani tra i 18 e 26 anni. Continueranno poi le varie attività sociosanitarie, come gli interventi di emergenza diurna con ambulanza e barelliere, servizi programmati, trasporto ospiti del centro diurno e a scuola di ragazzi con abilità diverse. "Puntiamo ad un ulteriore slancio per le sfide in arrivo – rimarca la presidente Valeria Corbelli – e ringrazio i volontari e il loro prezioso impegno". La Croce Rossa dei Sibillini conta circa 150 volontari provenienti da diversi comuni montani e interviene nel territorio di Comunanza, Amandola, Force, Montefortino, Montemonaco, Montefalcone e Smerillo.

Matteo Porfiri