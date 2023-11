Disrugge la cella, scatta la condanna per un detenuto

La vita in carcere è difficile, inutile negarlo. La convivenza è complicata fra i detenuti, ma anche fra detenuti e agenti della polizia penitenziaria che devono fare di tutto per evitare spesso il peggio. Di un fatto avvenuto il 22 febbraio 2021 nella casa circondariale di Marino del Tronto si è occupato il tribunale di Ascoli che ieri ha condannato a 4 mesi un tunisino di 28 anni difeso dall’avvocato Simone Matraxia. L’uomo è stato ritenuto responsabile di aver distrutto o comunque reso del tutto inservibile l’arredamento della cella dove era detenuto, scagliando praticamente di tutto a terra. Il tunisino è stato invece assolto da un’altra accusa che gli era stata contestata dalla Procura di Ascoli. Quando un agente di custodia è intervenuto lui l’avrebbe minacciato brandendo un pentolino pieno di acqua bollente che comunque non gli ha scagliato addosso. Per questo reato è stato assolto non essendo stata raggiunta in processo la prova certa della sua colpevolezza. Tutto sarebbe nato dal fatto che al tunisino era stato annunciato il trasferimento in un altro reparto del carcere di Ascoli.