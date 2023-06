Dissesto Ascoli di Benigni "Ma i conti erano a posto"

"I conti dell’Ascoli Calcio erano tutti a posto, così come ha rilevato anche la Covisoc senza il cui parere favorevole la squadra non si sarebbe potuta iscrivere ai vari campionati o quantomeno avrebbe subito penalizzazioni in punti, cosa invece non avvenuta". Questo ha detto la commercialista Beatrice De Angelis che ieri ha testimoniato nel processo che vede Roberto Benigni accusato di bancarotta fraudolenta per il fallimento dell’Ascoli calcio dichiarato dal tribunale di Ascoli il 17 dicembre 2013. Benigni dall’11 gennaio 2005 al 28 marzo 2008 è stato amministratore unico dell’Ascoli, fino 31 luglio 2009 presidente del cda, quindi amministratore fino al 30 settembre 2013. De Angelis è stata sentita dal Collegio del tribunale di Ascoli (giudici Panichi, Miccoli, Proietti) nella veste di presidente del collegio sindacale della società di Corso Vittorio, incarico che ha ricoperto fino al 5 agosto 2005; è stata anche componente del collegio dei revisori dei conti.

Ha spiegato ai giudici che venivano effettuati controlli sulla regolarità dei pagamenti, sul rispetto delle norme statutarie e delle regole che il club si era dato. "La Covisoc effettuava controlli in sede ogni 3 o 6 mesi; venivano a verificare che tutto fosse in regola – ha spiegato De Angelis – e questo controllo è fondamentale per l’iscrizione al campionato. L’Ascoli in questo senso non ha mai avuto problemi; anzi, quando andai via fu promossa in serie A, ripescato dopo che era stata esclusa dal campionato di massima divisione un’altra squadra (il Genoa ndr), accusata invece di inadempienze che la società bianconera invece non aveva".

Per la Procura Benigni avrebbe causato il dissesto "falsificando i bilancio delle stagioni calcistiche 200506, 200809, 200910, 201011 e 201112 attraverso l’appostazione di valori non corrispondenti al vero riguardo la situazione economica patrimoniale della società; con tale comportamento celava i reali risultati d’esercizio che altrimenti avrebbero evidenziato uno stato di dissesto patrimoniale derivante da un patrimonio netto negativo di rilevante valore, sanabile attraverso una consistente ricapitalizzazione della società".

Per la magistratura avrebbero generato ricavi fittizi operazioni fatte con l’Azzurra Free Time, relative anche all’affitto dei campi di allenamento. Benigni è difeso dall’avvocato Pagnoni, mentre la parte civile curatela fallimentare è assistita dall’avvocato Chiodini.

Peppe Ercoli