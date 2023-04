"Dissuasori, ecco a cosa servono"

In questi giorni sono in corso i lavori di messa in sicurezza del tratto di statale Adriatica che a Grottammare va dalla rotatoria sul Tesino fino all’incrocio con la strada che sale a Montesecco, passando davanti al centro commerciale "La Fornace". Lavori che stanno suscitando diverse discussioni da parte dei cittadini e anche di esponenti politici contrari al progetto degli amministratori in carica. Ecco allora che Solidarietà e Partecipazione spiega il motivo del progetto. "In quel tratto di fronte alla zona Ex fornace ci sono stati numerosi incidenti, anche gravi. Abbiamo evitato di installare l’autovelox e abbiamo preferito risolvere il problema con un intervento di segnaletica e dissuasori, come quello che di sta realizzando in questi giorni. L’obiettivo è evitare il sorpasso, che in quel tratto è vietato ed è stato spesso la causa dei sinistri che si sono verificati. Dire che questo intervento è stato realizzato per le elezioni proprio non funziona: il progetto è stato, infatti, approvato quasi due anni fa, nel settembre del 2021 ed è stato finanziato con fondi della Regione Marche, che potevano essere usati solo nel 2023. Ecco perché i lavori sono stati affidati alla ditta nel mese di febbraio di questo’anno, dopo che il comune ha approvato il bilancio – prosegue la nota -. In arrivo anche un semaforo intelligente".