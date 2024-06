Distorsione in quota, escursionista salvata con l’elicottero

Sono state diverse le emergenze occorse ieri mattina nel territorio piceno. Due di questi si sono verificate nella zona montana. L’episodio più grave è avvenuto a Comunanza; vittima di un incidente stradale un uomo di origini straniere. Il 57enne mentre era in sella alla sua bicicletta si è scontrato con un’auto in transito nel centro cittadino. Subito gli si sono avvicinati alcuni passanti e l’automobilista col quale si è scontrato. Opportunamente è stato chiesto l’intervento del 118 che ha inviato sul posto un’ambulanza col personale sanitario a bordo. Il medico ha visitato subito il ciclista ritenendo necessario, anche alla luce della riferita dinamica dell’incidente, disporre il trasferimento d’urgenza all’ospedale regionale di Torrette ad Ancona. Per questo è giunta a Comunanza l’eliambulanza Icaro che ha preso a bordo il cinquantasettenne trasportandolo in volo al Trauma Center del nosocomio dorico per verificare le lesioni riportate nel sinistro stradale. L’altra emergenza ha riguardato una ragazza. Di prima mattina è rimasta bloccata nei pressi del Lago di Pilato per un infortunio ad una caviglia. La giovane non è stata in grado di proseguire per cui ha dovuto chiamare i soccorsi. In zona si è portato l’elicottero dei vigili del fuoco Drago 35 che l’ha presa a bordo e poi consegnata ai sanitari. La ragazza aveva riportato una brutta distorsione ad una caviglia.