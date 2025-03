Distretto vivaistico, giovedì incontro con l’assessore Antonini

Si terrà giovedì prossimo alle 18 nella sala conferenze dell’Ospitale, al Paese Alto di Grottammare un incontro, convocato dall’assessore regionale all’Agricoltura Andrea Maria Antonini, insieme con associazioni di categoria e operatori del settore, per fare il punto sulla costituzione del futuro Distretto Floro-Vivaistico delle Marche. Alla presenza del dirigente della direzione agricoltura Lorenzo Bisogni, del dirigente del settore Agroambiente Roberto Luciani e del funzionario Ferruccio Luciani l’assessore Antonini introdurrà le linee guida e i contenuti del nuovo bando regionale la cui scadenza è fissata al 5 maggio prossimo. "Si tratta di un ulteriore e qualificato tassello operativo nel percorso che la Regione ha avviato ascoltando le richieste del territorio, per l’individuazione e per il riconoscimento del distretto florovivaistico delle Marche – afferma Antonini – Un’importante occasione di crescita e di sviluppo per tutto il territorio e per le aziende coinvolte, in quanto tale intervento permetterà di ampliare le potenzialità di un settore in forte crescita come quello floro-vivaistico con una positiva ricaduta sull’intero tessuto produttivo ed economico marchigiano".