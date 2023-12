Distributore ruba soldi: rotto ma acceso

Sul viale Secondo Moretti, isola pedonale di San Benedetto, c’è un distributore di sigarette, accanto al Gran Caffè Sciarra, che da tempo non eroga più tabacchi perché l’attività è, momentaneamente chiusa. La macchina è rimasta accesa e la gente che passa continua ad inserire il denaro senza ricevere il prodotto selezionato. Ci sono persone che ci hanno lasciato fino a 50 euro in un solo colpo. "Anche questa mattina una signora è venuta al bar a chiedere spiegazioni – affermano i gestori del bar vicino, ma noi non sappiamo cosa rispondere". Allora abbiamo rintracciato il titolare della tabaccheria che è rimasto sorpreso per l’accaduto. "Prima di chiudere, il 18 di ottobre, ho messo il cartello in cui si diceva che la macchina è scarica e dal video si evince che tutti i prodotti sono esauriti. Non è stata spenta la macchina perché avrebbe dovuto farlo un tecnico e noi avevamo intenzione di riaprire prima possibile, dopo le ferie. Ora la faremo spegnere subito e comunichiamo che la tabaccheria sarà riaperta il 15 di gennaio. Tutti i clienti che hanno chiesto la stampa dello scontrino che autorizza al rimborso, saranno risarciti immediatamente. La macchina ci dice anche qual è la differenza tra tabacchi forniti, denaro incassato e scontrini da rimborsare. Tutto ciò che vi troveremo in più e che non saremo in grado di rimborsare, sarà nostra premura donarlo in beneficenza. Approfitto di questo momento per scusarmi dell’accaduto, ma sinceramente non pensavo che qualcuno potesse portare via il cartello con cui si avvisava che la macchina era scarica".

Marcello Iezzi