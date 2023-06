Distribuzione biglietti rinviata per il concerto de ’Il Volo’

E’ stata posticipata con cambio di location per questioni di ordine pubblico, la distribuzione dei biglietti gratuiti per il concerto de ‘Il Volo’ inizialmente programmata a partire da martedì 20 giugno, alla biglietteria del teatro Ventidio Basso in piazza del Popolo. A comunicarlo sono gli organizzatori dell’evento, che si svolgerà il prossimo 21 luglio, nel salotto cittadino, nell’ambito del festival ‘Ascoli Piceno: palco di travertino’, avvisando come "a seguito della riunione del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, onde evitare rischi di ordine pubblico, si sta valutando un nuovo punto di distribuzione che verrà comunicato quanto prima, in attesa della definitiva quantificazione e parametrazione della capienza della piazza". Gli organizzatori evidenziano che restano invariate la data del concerto e le modalità per la consegna dei biglietti.