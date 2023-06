Disturbi dello spettro autistico e aiuti: le domande entro la fine del mese

L’Ambito Territoriale Sociale 21 comunica che anche per il 2023 la Regione ha pubblicato il bando per la concessione di contributi alle famiglie con persone con disturbi dello spettro autistico che si avvalgono dei metodi riabilitativi riconosciuti dall’Istituto Superiore della Sanità. Possono presentare domanda le famiglie residenti e domiciliate inregione che si avvalgono dei metodi riabilitativi riconosciuti dall’Iss con diagnosi certificata riconducibile ai disturbi dello spettro autistico. Nello specifico, sono ammesse a contributo le spese pagate e quietanzate nel periodo dal 1° aprile 2022 al 31 marzo 2023, fino a un massimo di spesa ammissibile per utente di 5mila euro. Le domande devono essere presentate al Comune di residenza entro venerdì 30 giugno, info: [email protected]