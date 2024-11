Dito amputato da un macchinario: incidente sul lavoro per un operaio Il fatto è avvenuto a Spinetoli (Ascoli), l’uomo è stato subito soccorso dai colleghi presenti e dai sanitari del 118. Verifiche in corso per accertare se vi siano responsabilità per l’accaduto, relativamente al rispetto delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro