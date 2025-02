Dito staccato a morsi, convalidato l’arresto:: "Non ricordo niente"

"Non ricordo niente". Assente all’udienza di convalida, il giudice del tribunale di Ascoli Barbara Caponetti ha sentito ieri mattina il 25enne originario del Gambia bloccato lo scorso 7 febbraio a San Benedetto dalla Polizia di Stato dopo una serie di episodi di violenza messi in atto contro agenti del commissariato e personale infermieristico dell’ospedale Madonna del Soccorso; il più grave di questi è il morso dato ad una poliziotta del commissariato rivierasco che le ha causato l’amputazione della falange del secondo dito della mano destra. Il giudice si è recato nel reparto di salute mentale dell’ospedale di San Benedetto dove l’extracomunitario è detenuto per le accuse di lesioni personali, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali aggravate e per il furto di un portafoglio denunciato il 7 febbraio scorso a Pesaro. Era presente anche il legale dell’indagato, avvocato Emiliano Carnevali che ha riferito la circostanza che il suo assistito dopo l’accaduto ha avuto problemi di natura cardiaca; da accertare se causati dall’utilizzo del Teser fatto dagli agenti del commissariato di San Benedetto per renderlo inoffensivo visto l’atteggiamento estremamente aggressivo che aveva tenuto.

L’uomo era stato fermato dalla Polizia Ferroviaria su un treno diretto alla stazione di Ascoli. Era privo di biglietto ed è stato fatto scendere alla stazione di San Benedetto e condotto in Commissariato per l’identificazione. Qui ha tentato la fuga aggredendo gli agenti presenti con pugni e ginocchiate, per poi mordere la mano della poliziotta. Successivamente è stato accompagnato al pronto soccorso e qui ha aggredito un infermiere procurandogli escoriazioni ad una mano colpendo poi gli agenti del posto di polizia intervenuti per impedirgli di allontanarsi.

Peppe Ercoli