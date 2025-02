Dito staccato alla poliziotta: panico pure in ospedale

San Benedetto (Ascoli), 10 febbraio 2025 – Si complica la posizione del trentenne ghanese che nella notte di sabato scorso, negli uffici del commissariato di pubblica sicurezza di San Benedetto, ha aggredito tre poliziotti staccando parzialmente, con un morso, l’ultima falange di un dito della mano a un’agente donna.

Il giovane, che già era stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate, ieri è stato arrestato e si trova sedato e piantonato al Madonna del Soccorso. Il cittadino africano, che si trova ricoverato in Rianimazione, dopo che è stato estubato ha dato nuovamente in escandescenze ed avrebbe tentato di spintonare un operatore sanitario e cercato di fare la stessa cosa con un agente di polizia. A quel punto il ghanese è stato immobilizzato, sedato nuovamente e piantonato in stato d’arresto.

Sul conto del giovane africano, che si trova da sette anni in Italia, intanto, emergono nuovi particolari. Nei giorni precedenti l’aggressione ai poliziotti negli uffici di via Crispi a San Benedetto, era stato denunciato dalla polizia nel nord dell’Italia per un analogo reato. Sabato notte è stato intercettato a bordo del treno locale partito da Ancona e diretto a San Benedetto, senza biglietto ferroviario e senza documenti. Il controllore, all’arrivo in stazione, l’ha consegnato a una volante della polizia che l’ha trasferito in commissariato. Una volta negli uffici, mentre gli agenti cercavano di controllarlo, ha reagito violentemente, aggredendo tre poliziotti a morsi e staccando mezzo dito a una poliziotta che ieri è stata operata nel reparto di Chirurgia della mano all’ospedale di Ancona.

Sono stati momenti complicati, molto convulsi, durante i quali gli agenti per contenere il cittadino africano hanno dovuto usare il Taser, che ha poi richiesto il successivo ricovero in Rianimazione per evitare eventuali complicazioni cardiache. Ieri sarebbe stato dimesso dalla Rianimazione, invece le cose sono andate diversamente. Lo stesso giovane è stato ritenuto anche responsabile del furto di un giubbotto con dentro il portafoglio, rubato a un passeggero a bordo del treno locale. Giubbotto che gli agenti hanno recuperato e riconsegnato al proprietario. Ieri il nuovo capitolo con l’agitazione che ha avuto a seguito del risveglio e che ha fatto scattare l’arresto e il prolungamento del ricovero. Il giovane, infatti, è stato nuovamente sedato ed è sempre nel reparto di Rianimazione, piantonato dalla polizia. Le condizioni fisiche del giovane sono definite buone, ma ci sarà da valutare i motivi per cui è in preda a simili reazioni.