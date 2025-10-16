Ditta sotto sequestro: regia occulta dei clan

Una ditta di trasporti con sede a San Benedetto e una sambenedettese di 57 anni sono coinvolti nell’operazione ’Bononia Gate’ della Procura distrettuale di Bologna che ha messo nel mirino diversi soggetti riconducibili alla ‘ndrangheta; un sodalizio criminale accusato di essere dedito compiere diversi reati. Sono otto le persone destinatarie delle ordinanze di custodia cautelare personale eseguite dalla polizia in Emilia-Romagna, Calabria, Lazio e Campania. Eseguito anche un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca di beni per un valore di circa un milione e mezzo di euro. Obiettivo del provvedimento un’associazione per delinquere che aveva la sua base operativa a Bologna, i cui appartenenti sono accusati dei reati di bancarotta fraudolenta, indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, truffa, evasione, riciclaggio, reimpiego di proventi illeciti e autoriciclaggio, alcuni dei quali aggravati dall’agevolazione mafiosa nei confronti della cosca di ‘ndrangheta Piromalli-Molè. Pacifico Cocciolo detto ’Boy’ 61 anni di Gioia Tauro, Roberto Chiarenza detto ’Bob’ 61 anni di Gioia Tauro, sono indicati quali titolari effettivi ed amministratori occulti della ditta di trasporto di rifiuti speciali non tossici e non nocivi con sede legale a San Benedetto.

Il 28 dicembre 2018 avrebbero fittiziamente fatto acquisire ed intestare le quote societarie a Donatella Malizia, una 57enne di San Benedetto, infermiera, nominandola amministratore unico. Di fatto una ‘testa di legno’, utile "al fine di eludere le misure di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali rispetto alle quali i reali titolari risultavano soggetti particolarmente esposti per precedenti penali, di Polizia, e le capacità patrimoniali assolutamente incoerenti rispetto all’attività imprenditoriale intrapresa". Coccio avrebbe intrattenuto rapporti con la ‘ndrangheta, così come Chiarenza. Avrebbero utilizzato questo ‘schermo societario’ per compiere delitti di frode, mettendosi a disposizione per far transitare denaro riferibile ad interessi illeciti della cosca della ‘ndrangheta Piromalli-Molè, in modo tale da mescolarlo e confonderlo con il denaro lecitamente movimentato dall’ente giuridico. Il 13 giugno 2022 la società mutava nella composizione della titolarità con la cessione della totalità delle quote dell’infermiera sambenedettese al nuovo prestanome individuato da Chiarenza in Mario Arcidiacono, 59 anni di Torino; per l’accusa il controllo della ditta con sede a San Benedetto sarebbe però sempre rimasta a Cocciolo e Chiarenza.