Diverse posizioni aperte al centro per l’impiego

Sono diverse le posizioni aperte segnalate

dal centro per l’impiego di San Benedetto del Tronto. Ne proponiamo alcune. Si ricerca educatrice per asilo nido in possesso della laurea in scienze dell’educazione e formazione con esperienza nel ruolo. E’ richiesta una buona conoscenza della lingua inglese. Si ricerca anche addetto contabile con esperienza pluriennale nel ruolo per tenuta contabilità ordinaria, iva, bilanci e contatti banche.

E’ richiesto il diploma di ragioneria eo laurea in Economia. Si ricerca addettoa all’ufficio marketing, under 36, con laurea ad indirizzo marketing comunicazione (requisiti: gestione social media, utilizzo Tool di analisi dei social, digital Pr nei canali social, conoscenza Adobe eo Fotoshop, buona conoscenza della lingua inglese e Linkedin). Questi i contati del centro per l’impiego di San Benedetto. Email:[email protected]; telefono: 07357667250.