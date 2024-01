Divertimento e magia nel ’Villaggio della Befana’

Erano stati promessi divertimento e magia, per ‘Il Villaggio della Befana’ organizzato al centro storico di Altidona, e così è stato. Tantissime sono infatti state le persone che hanno raggiunto il borgo per trascorrere un pomeriggio all’insegna del piacere e della leggerezza. A divertirsi più di tutti sono stati i bambini, che hanno potuto vivere un pomeriggio all’insegna dello stupore e della meraviglia, creati, ovviamente dalle attese befane. Ai piccoli le tanto attese vecchiette, hanno consegnato calze piene di sorprese, mentre i promotori della manifestazione, hanno curato per loro l’organizzazione di spettacoli di animazione, giochi, laboratori artistici e la presenza di truccabimbi e scultori di palloncini. Il calore dell’accoglienza della Pro loco, ‘Altidona centro storico’ e dell’Amministrazione comunale, non poteva certo escludere l’aspetto culinario, ed ecco che insieme al divertimento e alla magia della befana, ‘il villaggio’ ha offerto anche degustazioni enogastronomiche preparate negli stand. "Grazie di cuore a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione dell’iniziativa – dicono dal Comune – e a tutti i cittadini residenti e non, che hanno partecipato con entusiasmo ed allegria". ‘Il villaggio della befana’ ha chiuso il cartellone invernale dedicato alle festività natalizie e dà appuntamento all’edizione 2024. Paola Pieragostini