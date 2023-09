Divertimento e sport C’è ’Bim bum bam’ per la gioia dei piccoli

"Il Bim Bum Bam Festival è una bellissima vetrina per associazioni sportive e culturali, con laboratori e tanto altro ancora", ha esordito il sindaco di Montegranaro Endrio Ubaldi presentando l’iniziativa di questo week-end insieme all’assessore alla cultura, Monia Marinozzi e alla vice presidente di ArTime (associazione ideatrice e promotrice dell’evento) Beatrice Di Donato. "L’evento cade a ridosso dell’avvio dell’anno scolastico per cui è una occasione piacevole per ritrovarsi, stare insieme prima di ripartire con le attività didattiche", la chiosa della Marinozzi.

Educazione, cultura ma anche tanto divertimento: sono le parole d’ordine di una manifestazione creata per bambini e ragazzi, il cui ospite d’onore sarà Giovanni Muciaccia (beniamino dei bambini e di quelli più grandicelli, per Art Attak) protagonista di un laboratorio creativo domani pomeriggio. La giornata odierna, invece, è riservato allo sport, con società sportive montegranaresi e non, che daranno dimostrazione delle varie discipline e, dalle 14, saranno in una parata ‘caciarona’ da via Ermete di Battista fino a Largo Conti e Viale Gramsci. Domani, dalle ore 10, un mix di intrattenimento e di divertimento e momenti squisitamente educativi. È entrata nel dettaglio la Di Donato: "Il Bim Bum Bam ha diverse novità, a partire dalla parata (oggi dalle 14) di tutte le associazioni che partecipano allo Sport Expo. Il giorno dopo (domani, ndr), i luoghi dell’evento di estenderanno a piazza Mazzini. Un’altra novità è un Water Point, organizzato con il Tennacola per sensibilizzare all’uso responsabile dell’acqua, incentivandone il consumo. E in materia di riduzione del consumo della plastica, l’associazione ‘Non ci piove’, terrà uno dei sette laboratori in programma".

Gli altri saranno condotti dalla coop. sociale, La Frolla; Lagrù; le coop. che gestiscono i nidi d’infanzia tra fermano, ascolano e maceratese; l’associazione Toscanini; l’agility dog; la Lega del filo d’oro; il creatore di casette, Federico Curtosi; l’Officina Sinaptica e tante altre. "Sarà allestita un’area salute con specialisti che saranno a disposizione, gratuitamente, per tutta la giornata – prosegue Di Donato –; alle 11, Piero Massimo Macchini presenta il suo ultimo libro, e alle 17, in piazza Mazzini, il laboratorio (dai 6 anni in su, previa iscrizione) totalmente gratuito per tutti, con Giovanni Muciaccia. Sarà introdotto da Gianluca Marinacci con il libro ‘La sindrome del terzo panino’".

Marisa Colibazzi