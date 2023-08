Divertimento e sport: domenica sulle due ruote

Oggi a Piane di Montegiorgio occhi puntati sul Trofeo Officine Minuterie Metalliche O.M.M. organizzato dalla Hg Cycling di concerto con l’amministrazione comunale di Montegiorgio che ha dato il patrocinio alla manifestazione che sarà onorata dalla presenza della madrina e testimonial Stefania Andriola, volto televisivo Mediaset. Grande impegno per organizzare le gare del mattino a partire dalle 9 con esordienti primo anno (2,3 km di un anello da ripetere 13 volte) e alle 10 èper gli esordienti secondo anno che saranno impegnati in 17 tornate dello stesso circuito. Quartiere generale situato a piazza della Stazione dove nel pomeriggio prenderanno il via i giovanissimi dai 7 ai 12 anni su un circuito da ripetere più volte con il via programmato alle 16.

Un impegno molto importante per un’associazione da sempre protagonista nel mondo del pedale e che non perde mai la voglia di rinnovarsi e presentare nuove iniziative sempre importanti come sottolinea Fabrizio Petritoli, presidente dell’Hg Cycling Team: "La nostra organizzazione è in piena fase conclusiva per assicurare quest’anno quel successo che lo scorso anno il maltempo ci ha tolto quando organizzammo solo la gara per i giovanissimi che poi non abbiamo più recuperato nel 2022. Un grazie di cuore all’amministrazione comunale di Montegiorgio. ai nostri sponsor e tutti coloro che, a vario titolo, ci stanno dando una mano nel dietro le quinte, augurando di trascorrere nel miglior modo una bellissima giornata a fianco dei futuri campioni di questo sport". Un connubio importante nel segno dello sport e delle iniziative con la quasi certezza che quest’anno, invece, il tempo sarà un fedele alleato degli organizzatori che potranno vivere, insieme con tutti i partecipanti, una grande domenica di divertimento e sport all’insegna delle due ruote.