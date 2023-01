Divertirsi sull’erba, successo per le lezioni

Anche con poca neve, gli sciatori ascolani durante le feste di Natale hanno deciso di partire e raggiungere le mete sciistiche, nonostante gli skipass siano aumentati del 10% e i pernottamenti fino al 18% con una media del 15%. Rincaro anche per noleggiare l’attrezzatura e per le lezioni collettive o private con i maestri delle scuole di sci. Dolomiti e Livigno le mete preferite, vista anche la totale assenza di neve sugli Appennini, anche su Gran Sasso e Vettore. Da domenica la situazione, però, potrebbe cambiare con l’arrivo di venti più freschi dai quadranti settentrionali oltre a favorire una generale diminuzione delle temperature, darà vita a un temporaneo centro depressionario che piloterà una perturbazione atlantica che coinvolgerà l’Italia. Un periodo più freddo è confermato invece dal 16 gennaio con neve a quota decisamente più basse. Ma siamo ancora nel campo delle previsioni a lungo termine, che non sono mai così attendibili. Di certo nelle prime giornate di questo 2023 sono state registrate temperature che hanno superato il massimo assoluto degli ultimi trent’anni. La variabilità stagionale c’è sempre stata e anche le ‘sciroccate’ a Monte Piselli sono sempre esistite con la neve che veniva spazzata via dalle piste da sci in poche ore. Quello che è cambiato, almeno negli ultimi anni, è la durata di questi fenomeni. Nel 2022 c’è stata sempre una prevalenza di temperature alte, superiori di almeno 5-6 gradi rispetto alla media, sia in Appennino che in pianura e naturalmente il turismo in montagna è stato necessariamente ‘ripensato’.

Oltre alle escursioni alla scoperta delle Caciare, con un progetto che ha visto recentemente anche un finanziamento della Regionesu un’idea del Club 41 Marcuzzo 43 dedicata agli alunni delle medie sono ripartiti i corsi di sci sull’erba. L’idea di Stefano Angelini che il Carlino ha illustrato qualche settimana fa è molto piaciuta e con il passare delle giornate sono aumentati i fruitori di questi corsi di sci che per ora sostituiscono quelli tradizionali sulla neve. Stefano Angelini, ‘Skeggia’ per gli amici, ha ereditato il testimone lasciato dai grandi pionieri dello sci d’erba ascolano. Dai tempi in cui ci si cimentava sulla scarpata a Porta Cartara fino al più accogliente Sci Club Monteverde. "Ogni fine settimana sto mettendo a disposizione gli sci da erba per far provare ai bambini l’emozione di sciare su un prato – ha ammesso Angelini –. In realtà in questi giorni di vacanza anche diversi genitori si sono cimentati in questo sport che spero possa ancor di più far innamorare tutti della montagna, e dello sci. Imparare qui sul campetto davanti all’hotel Remigio è infatti solo il primo passo per usufruire della montagna anche senza la neve. Perché poi una volta imparato sull’erba, sciare sulla neve è molto più facile. Vorrei creare un memorial in onore di Luciano Samblich maestro i e precursore dello sci d’erba recentemente scomparso. Stiamo lavorando per una grande manifestazione da fare a Primavera".

