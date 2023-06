Divieti e show Frecce Tricolori oggi in azione

Ieri il cielo di San Benedetto ha accolto le prove delle Frecce Tricolori. La pattuglia acrobatica dell’Aeronautica Milirare oggi alle 17 tonerà nella veste più ufficiale, nell’Air Show, a partire dalle 14.45 per concludersi intorno alle 17.30, dando la possibilità a tutti di ammirare le varie evoluzioni, volando i velivoli lungo la linea della spiaggia. La Capitaneria di porto ha emesso un’ordinanza: divieto di balneazione, scattato già ieri, oggi dalle 14 alle 18, e interdetto l’accesso e il passaggio nella fascia compresa tra l’arenile e i primi dieci metri dalla battigia. Restano i limiti alla viabilità già scattati, con il lungomare chiuso (dalle 12 alle 19 bus navette collegheranno i parcheggio al lungomare interessato all’Air Show (viale Trieste, Marconi, Scipioni, Europa, Rinascimento e parte dell’isola pedonale del centro) . Attivi anche gli stand gastronomici e il simulatore di volo dell’Aeronautica in piazza Giorgini. Dunque, dalle 15.15 di oggi è in programma il sorvolo dell’elicottoro HH139 dell’Aeronautica Militare, ed è prevista anche una simulazione di salvataggio in mare, stessa cosa per il velivolo della Guardia costiera, le cui operazioni scatteranno dalle 15.50 alle 16.10. Saranno protagonisti anche gli idrovolanti, con la partecipazione di tre velivoli anfibi provenienti dalla base di Gallipoli dell’Aviazione Marittima Italiana. I tre piloti, il leader della formazione Graziano Mazzolari, il gregario Lodovico Vezzani, e il fanalino di coda Claudio Simonini, saranno in contatto radio con il direttore della manifestazione, comandante Paolo Pari, con il coordinamento del presidente dell’AMI, Orazio Frigino. La rotonda Giorgini anche oggi sarà invasa da musica, colori, sapori, sensazioni ed emozioni dell’Ulla Festival ,che ha preso il via proprio ieri alle 19 da San Benedetto, quale prima tappa del grande spettacolo di musica dance itinerante.

Stefania Mezzina