Divisione del misto, tutti i nodi

Divisione del gruppo misto, la minoranza torna alla carica: nei prossimi giorni l’opposizione chiederà una nuova convocazione della commissione affari generali per fare in modo che le due distinte anime del gruppo consiliare più numeroso dell’emiciclo vengano separate da una linea nettissima: quella che dissocia le voci dissenzienti da quelle che invece sostengono l’operato della coalizione Spazzafumo. La questione era già stata discussa in una riunione di alcune settimane fa, dove la minoranza aveva dato la propria disponibilità al segretario generale e al presidente del consiglio ad istruire la pratica in modo adeguato. I consiglieri presenti, peraltro, avevano unanimemente espresso parere favorevole all’operazione, ma un conto è assicurare l’appoggio informalmente, un altro è garantire i numeri necessari in assise. È da vedere, infatti, se Umberto Pasquali e Martina De Renzis siano favorevoli alla divisione. Il socialista, in tal senso, aveva anche ipotizzato di creare un proprio gruppo: a tal proposito l’ex lista di appartenenza, Rinascita Sambenedettese, aveva espresso i propri dubbi sul fatto che Pasquali potesse effettivamente farvi ritorno. In caso di separazione sarà da capire, poi, dove approderà Simone De Vecchis: logica vorrebbe che l’ex capogruppo di Rivoluzione Civica si inserisca nel misto di minoranza, ma le sue affermazioni dell’ultimo consiglio hanno fatto venire dubbi a non pochi membri dell’opposizione. De Vecchis, infatti, ha votato a favore della permuta di via Romagna, operazione fortemente voluta dall’amministrazione comunale, dichiarando che "sebbene ci siano motivi che possono destare perplessità su questa delibera, non sono abbastanza forti per farmi modificare il voto che avevo espresso ad agosto. Sono all’opposizione dell’amministrazione, non all’opposizione della città". Resta il fatto che il resto del gruppo misto ‘di minoranza’, composto da Barlocci, Giorgio De Vecchis e (non ufficialmente) Marchegiani, sulla questione, si è astenuto. Non è escluso, peraltro, che anche Simone De Vecchis possa formare un suo gruppo.

g.d.m.