Divorata una capretta. E’ strage di animali

Continua la strage di animali in Val Tesino. Qualcosa sta cambiando negli spostamenti di cinghiali e lupi. Ora la zona maggiormente interessata sembra essere quella di Bore Tesino, a Grottammare, dove l’altra notte è stata uccisa e parzialmente divorata un’altra capretta detenuta da un residente che nei giorni precedenti ne aveva perse altre due, uscite accidentalmente dal recinto dov’erano custodite. Ieri mattina il proprietario ha trovato i resti dell’animale non distante dal proprio terreno. Una cosa analoga era accaduta anche a un vicino di casa un paio di giorni prima. Probabilmente si tratta dell’opera del lupo dal mantello scuro che viene monitorato nei suoi spostamenti da una serie di foto trappole piazzate dalle autorità competenti in quella zona. Il lupo, solitamente, si sposta dall’alveo del Tesino e risale fino al cimitero e zone limitrofe, accrescendo la preoccupazione dei residenti di via San Paterniano, via Cilea e il quartiere ex Ferriera. Gli avvistamenti dei lupi non si registrano più nelle zone collinari tra Montefiore, Ripatransone e Massignano dove, secondo gli agricoltori, è sensibilmente diminuita anche la presenza di cinghiali. Il fenomeno si è quindi spostato lungo la costa dove, ultimamente, sono scese anche le greggi di pecore.