Dj Jad e Wlady sul palco: "Pronti a farvi saltare con noi"

Da Sanremo al Piceno. E’ tutto pronto, al palazzetto di Villa Pigna, per Dj Jad, e Wlady. Dj Jad e Wlady, cosa dobbiamo aspettarci domani sera? "Beh, dovrete ricostruire il posto in cui faremo il dj set (scherzano, ndr). Ci sarà tanta buona musica, quindi tanto sano divertimento da condividere insieme ai vostri amici".

Siete reduci dall’esperienza di Sanremo: sembra, però, di capire che non accuserete la stanchezza, giusto?

"Noi ovunque andiamo, che si tratti di Sanremo o di qualsiasi altro posto in Italia, lo spirito è sempre lo stesso: perciò ci divertiremo. E speriamo di far divertire anche voi, nel corso di questa serata che si preannuncia straordinaria".

Dj Jad, a Sanremo ti abbiamo visto cimentare anche in un passo di break dance. Come ti è venuta questa idea?

"Non pensavo nemmeno io di farlo. Ma siccome mia figlia mi aveva chiesto di sdraiarmi per terra per farle prendere i punti al Fantasanremo, allora sul finale ho pensato di fare un passo e poi sdraiarmi".

Tornando a domani sera, che messaggio lanciate a tutti i giovani che interverranno?

"Non vediamo l’ora di essere a Villa Pigna e di farvi saltare tutti insieme a noi. Ripetiamo, sarà una serata meravigliosa. Da quelle parti ci siamo già stati, in passato, ed è sempre un piacere tornare nel Piceno. Siamo contenti di venire ad Ascoli e, mi raccomando, ci aspettiamo di poter assaggiare le olive all’ascolana, che sono decisamente spaziali".

A disposizione gli ultimi biglietti, acquistabili in prevendita a 25 euro sia ad Ascoli (alla ‘Birretta’ di Largo Crivelli e al ‘Little Bar’ di Monticelli) che a Villa Pigna (al birrificio Babylon e da Cappelli Hair Design). Tagliandi disponibili anche su ciaotickets.com, sempre al costo di 25 euro con l’aggiunta dei diritti di prevendita, e al botteghino la sera stessa al costo di 30 euro. A scaldare gli animi ci sarà anche il rapper sambenedettese Mudimbi, talento istrionico salito alla ribalta per le sue rime ironiche e irriverenti

m. p.