Dmitrii sparito nel nulla. Si cerca anche nei casolari

Le ricerche di Dmitrii Kurdumanov, 50enne, residente con moglie e tre figli, nel Borghetto, in zona castello di Sant’Andrea a Cupra Marittima, scomparso da casa martedì mattina del 21 febbraio, non sono state mai completamente abbandonate. Ricerche sospese, come disposto dalla Prefettura di Ascoli, ma personale pronto a un’eventuale attivazione in caso di nuovi elementi in corso di valutazione da parte delle forze di polizia.

Ieri mattina, infatti, i carabinieri e la protezione civile hanno eseguito una serie di controlli sul territorio dopo la segnalazione arrivata da qualcuno che, dalle foto diramate attraverso gli organi di informazione, avrebbe visto Dmitrii in giro per San Benedetto. I militari dell’arma, coordinati dalla compagnia di San Benedetto, infatti, hanno ispezionato alcuni spazi della Riviera delle Palme, dove solitamente si ritrovano i senzatetto, arrivando perfino nei capannoni ex frigoriferi Sgattoni in via Marsala e nella mega struttura delle palazzine Santarelli nella zona portuale, dov’è impossibile entrare dopo i recenti interventi di messa in sicurezza della struttura. Nelle prime ore del mattino, invece, il personale impegnato nelle ricerche ha ispezionato anche alcuni casolari abbandonati in zona di Villa Santi a Massignano e poi sono tornati a dare un’occhiata anche nella zona sottostante il Castello di Sant’Andrea, risalendo poi per la contrada Castelletta.

Del cittadino russo, però, nessuna traccia. L’uomo, che ha lasciato una lettera alla moglie e ai figli e una ai genitori in Russia, entrambe dai contenuti definiti preoccupanti, dopo essere uscito di casa si è avviato lungo la strada che scende sulla nazionale, vestito con abbigliamento sportivo ed un borsone portato in spalla come fosse uno zaino. Questo è quello che ha ripreso la telecamera di videosorveglianza privata posta davanti a un’abitazione. Immagini poco chiare, riprese a distanza, ma la moglie in quei pochi fotogrammi ha riconosciuto la sagoma del marito. Un mistero, poiché l’uomo non è stato poi ripreso dalla telecamera di videosorveglianza comunale, installata nei pressi dell’incrocio con la statale Adriatica, quindi meno di un chilometro più in basso e neppure da quella lungo la provinciale Castelletta che sale verso Ripatransone. Due le possibilità: Dmitrii potrebbe aver proceduto il cammino attraverso le campagne circostanti, oppure potrebbe aver incontrato qualcuno in macchina che gli ha offerto un passaggio. Si tratta, ovviamente, di ipotesi.

