Docenti e alunni protagonisti nella mostra ‘Anima e corpo’

Nella mattinata di martedì 30 maggio, nella sede dell’Ipsia ‘G.Sacconi’ in via Cagliari, si è tenuta l’inaugurazione della mostra ‘Anima e corpo’ curata dai docenti e dagli alunni dei vari corsi della scuola che fa parte dell’Istituto d’istruzione superiore ‘Fermi-Sacconi-Ceci’. Il progetto ha visto il coinvolgimento trasversale di tutti gli indirizzi di studio (manutenzione e assistenza tecnica, ottico e made in Italy-Moda) che hanno realizzato dei manufatti dando nuova vita a materiali di scarto delle attività didattiche, nell’ottica del riciclo e del riuso. Durante l’evento è stato donato al vescovo di Ascoli, Gianpiero Palmieri, che era presente, un pastorale, simbolo del cammino degli studenti verso la propria crescita umana e professionale, realizzato dagli allievi del settore meccanico.

La cerimonia di inaugurazione della mostra è avvenuta alla presenza della dirigente scolastica dell’Istituto istruzione superiore ‘Fermi-Sacconi-Ceci’, Lucia Vagnoni, della sua collaboratrice Eliana De Bonis, degli studenti e dei docenti dei vari corsi che hanno collaborato alla realizzazione del progetto con il contributo degli assistenti tecnici. Alla mattinata sono intervenuti anche i rappresentanti delle sezioni ascolane di varie associazioni di categoria: Francesco Balloni, direttore della Cna, Natascia Troli, presidente di Confartigianato imprese Ascoli e Fermo, Sara Vallone per Confindustria. Un importante momento di condivisione con gli studenti dell’Ipsia ‘Sacconi’ di Ascoli che hanno, attraverso la mostra, approfondito temi importanti e sensibilizzato in questo modo verso il riciclo e il riuso dei materiali di scarto delle attività didattiche.

l. c.