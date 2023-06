Docenti e studenti in scena con ’EmozionAMOci’

Emozione, passione, rispetto, amicizia e amore. Questo è molto altro è stato "EmozionAMOci", lo spettacolo messo in scena dal tutto il corpo docente e dagli studenti della scuola secondaria di primo grado di Petritoli. Obiettivo proiettare sul palco le attività svolte a scuola durante l’anno appena trascorso per educare e trasmettere ai ragazzi i veri valori della vita. La manifestazione è stata aperta dai saluti della preside Livia Tammaro. A fare da filo conduttore dello spettacolo è stata, invece, la professoressa Luisa Genito: "Con questa iniziativa abbiamo voluto raccontare quello che facciamo a scuola, quello che vorremmo fare insieme alle famiglie e a tutto ciò che sta al di fuori dell’ambiente didattico. Siamo usciti da poco dalla pandemia e abbiamo pensato che fosse l’occasione per "emozionarsi" e spiegare come si possono affrontare insieme le emozioni. Il nostro compito è di educare i ragazzi all’amore. L’amore bello e non tossico". La prima parte dello spettacolo è stata dedicata alle esecuzioni musicali dell’orchestra degli studenti, curata dalla professoressa Cristiana Millevolte. Poi è stata la volta dell’attività sulla scrittura creativa coordinata dalla professoressa Annalisa Rosa. Attività che, nel corso dell’anno scolastico, si è materializzata in un libro intitolato "Fiabe nello Zaino". "Il libro – spiega la Rosa - nasce in maniera spontanea quando, studiando le fiabe in classe, ho notato che i ragazzi erano incuriositi e interessati. Così ho proposto un gioco: disegnare tre carte ciascuno e rappresentare un personaggio, un luogo fantastico, un personaggio magico. Quindi abbiamo consegnato le storie a Bianca Serafini, che le ha illustrate, ha curato l’impaginazione e la copertina. Grazie all’editore Simone Giaconi e all’associazione "Il sorriso di Stefania", il libro è andato in stampa ed è diventato realtà. A quel punto abbiamo provato a teatralizzarlo e a proiettarlo nello spettacolo della scuola".

Temi importanti quelli affrontati durante la manifestazione, come la guerra e la shoah, attraverso le canzoni "Blowin in the wind", "Imagine" e "Auschwitz" cantate e suonate dagli studenti, tutti meritevoli di un grande plauso. Il coordinamento dello spettacolo e gli aspetti legati all’organizzazione sono stati curati dalla professoressa Patrizia Pallottini, mentre la professoressa Valentina Sabbatini si è occupata della realizzazione dei video che hanno mostrato le principali attività svolte durante l’anno. La manifestazione si è conclusa con le consegna delle targhe, da parte dell’amministrazione comunale, alle due insegnanti storiche, Raffaela Basili e Maria Teresa Sirocchi, che dal prossimo anno saranno in pensione.